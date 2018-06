Musíte být manželka i milenka v jednom, říká těhotná Jitka Kocurová

Vaším manželem je Tomáš Abraham, za kterého jste se provdala loni. Je lepší být manželkou, nebo partnerkou?

Myslím, že nejlepší je být obojí. Být dobrá manželka, partnera a ještě k tomu dobrá milenka.

Dvouletý Tomáš brzy dostane sourozence. Jak prožíváte druhé těhotenství?

Prožívám to nádherně, možná dokonce lépe než při prvním těhotenství, protože si vychutnávám každou chvíli, každou minutku. Jsem v sedmém měsíci, takže je to ještě v pohodě, horší to bude v tom devátém, až budu zase o něco větší.



Jitka Kocurová v sedmém měsíci těhotenství.

Vidím, že postavu máte perfektní i v požehnaném stavu. Hlídáte si jídelníček?

Vůbec. S prvním dítětem si můžete lehnout, odpočíváte, kdy chcete, a zabýváte se sám sebou. Takže hodně jíte, máte hodně času úplně na všechno. S druhým dítětem už není čas vůbec na nic. V porovnání s prvním těhotenstvím jsem přibrala opravdu málo, tudíž se nemusím hlídat vůbec v ničem. A dokonce jsem se nikdy nehlídala. Myslím, že to těhotné ani dělat nemají.

Je vaším snem mít co největší rodinu? A neskončit u dvou dětí?

Čím větší rodina, tím líp. S manželem oba máme rádi děti, myslíme si, že je to krásné koření života, je to něco, pro co má člověk žít. A my pro to žijeme a je nám moc dobře. Jestli je to konečná, nevím. Zatím mi to vyhovuje tak, jak to je. Stará ale nejsem, tak by mohlo být i další. Tím ale neříkám, že další plánujeme, ani neříkám, že další dítě nechceme. Prostě uvidíme.