Musílková si užívá bezstarostnou jízdu na motorce

Musílková se loni na podzim musela obhájit, že nezpůsobila mnohamiliardový propad VZP, což posléze potvrdila i parlamentní vyšetřovací komise. Na VZP byla uvalena nucená správa a Musílková ve funkci ředitelky skončila.

"Paradoxně se mi tou situací otevřel svět a budoucnost," řekla osmapadesátiletá matka čtyř dětí a babička dvou vnoučat. Původně si plánovala, že si užije chalupy, zahrádky a rodiny. "Ale tím, že jsem odešla najednou, chalupa a zahrádka jsou zapomenuty. Cítím se plná sil," řekla.

Poslouchá i metal

Místo okopávání záhonů jezdí na motorce a užívá si pocitu volnosti. Choppera si prý vybrala proto, že se jí líbí jeho bublavý zvuk. Volné chvilky tráví Musílková četbou knih, chodí do divadla, poslouchá klasickou hudbu, ale také metal a rock. Se synem si nedávno nenechala ujít koncert Arakainu.

Musílková nyní pracuje ve zdravotnictví a pojišťovnictví jako ekonomická a finanční poradkyně, v říjnových komunálních volbách kandiduje do pražského zastupitelstva za Volbu pro město. O návratu do VZP příliš neuvažuje, i když "dát to tam do pořádku" by ji prý asi zajímalo. Nevylučuje ani to, že se přihlásí do konkurzu na ředitelku některé velké nemocnice.