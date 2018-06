Musí zaplatit za bránění lovu velryb

Navíc byl ekologům s cílem zabránit dalším akcím zabaven nafukovací člun v hodnotě kolem 100.000 marek. "To nás ale nijak neodradí od dalších nenásilných protestů proti nezákonnému lovu velryb provozovanému norskými rybáři," řekl pro agenturu DPA expert Greenpeace Ralf Sonntag.Aktivisté Greenpeace se letos v létě celé týdny snažili akcemi v Severním moři bránit norským velrybářům v lovu. To vedlo k vyhrocení konfrontace mezi nimi a norskými úřady a nakonec k zabavení mateřské lodě ekologů Sirius a dočasnému zadržení 15 členů organizace.Norští velrybáři ulovili podle Greenpeace od květnového zahájení letošní sezóny 528 velryb. Norsko tak porušuje dosud platný mezinárodní zákaz komerčního lovu velryb, vyhlášený v roce 1986. Vláda v Oslu však argumentuje tím, že se různé druhy velryb už dostatečně rozmnožily a jejich početní stav ospravedlňuje omezený lov. Proto v roce 1993 "na vlastní pěst" povolila obnovení lovu velryb, pro který stanovuje každoroční kvóty - letos předcházející kvótu dokonce zvýšila na 793 kytovců.Norsko, které patří spolu s Ruskem, Japonskem a Koreou k odpůrcům zákazu lovu velryb, neustále prosazuje jeho zrušení. Zásadní odpůrci zabíjení velryb, především USA, Velká Británie, Nový Zéland a Austrálie, však nechtějí ustoupit a požadují ochranné zóny pro všechny druhy velryb. Organizace Greenpeace jde ještě o krok dál a prosazuje vyhlášení "světového parku pro velryby".Výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) proto bývají zpravidla velmi bouřlivá - oba tábory se například navzájem obviňují z kupování hlasů malých států pro své zájmy a velrybářské země kritizují to, že ryze vnitrozemští členové IWC, jako Rakousko nebo Švýcarsko, mají plnoprávný hlas a stejné rozhodovací právo.