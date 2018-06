Munzarová má nového obdivovatele, Kornova syna Filipa

"Filip mě úplně dojímá, je to věrňák. Byl tady poprvé na hře Jako Thelma a Louise a přinesl mi prkýnko do kuchyně ve tvaru srdíčka, které mi sám vyrobil. Musím se přiznat, že mě tím rozplakal. Na komedii Sex, drogy a rokenrol přišel s kytkou. Je hrozně slušný, vždycky se zeptá, jestli mě může obejmout. I jeho maminka je úžasná, obdivuju je oba," říká Munzarová. Ta na Filipovi a na dětech vůbec miluje bezprostřednost. Oplývá jí samozřejmě i její sedmiletá dcera a Bára jen lituje, že o ni coby dospělá už přišla.

Jestli dostala herečka od mladého Korna, který ji pravidelně sleduje hlavně v seriálu Ordinace v růžové zahradě, romantické dárky, od svých brněnských kolegů, Martina Trnavského a Radima Nováka, s nimiž poprvé odehrála premiéru hry Sex, drogy a rokenrol, dostala dárek ryze praktický. Na jeviště jí totiž pohlední herci přinesli koš plný salámů.

"Je o mně známo, že kdybych si měla vybrat mezi sladkým a masitým jídlem, zvolím to druhé. Na salámy jsem úplně šíleně. Ten koš plný uheráků, klobásek a párečků byl pro mě překvapením, vůbec jsem to netušila. Ale myslím si, že to kluci udělali trochu z vypočítavosti, čekají nás totiž s touto komedií zájezdy a tak doufají, že budou mít díky svému dárku svačinu. Na cestách se nám stará o žaludky naše zlatá produkční Marcela Mikesková, a tak jsem ráda, že teď budu moci přispět svou troškou do mlýna i já," dodává s úsměvem herečka.