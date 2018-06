Muneeb Hassan: Jedině islám už před staletími emancipoval ženu

Muneeb Hassan je Iráčan, muslim a už několik týdnů také český občan. Pochází sice z Iráku, ale šestnáct let bydlí v Brně. Vystudoval elektrotechniku na Vysokém učení technickém, spoluvlastní firmu na prodej náhradních dílů do automobilů a traktorů. Tento pětatřicetiletý muž je ředitelem Islámské nadace v Brně. V moderní kanceláři v místní mešitě úřaduje, jak je zvykem, bosky. Každý pátek vykládá ostatním muslimům z koránu.Jste znalcem islámu?Nejsem. Jsem naprosto obyčejný muslim, který něco slyšel, něco četl. Otec nám hodně četl, vyprávěl věci z koránu. V islámu není rozdíl mezi učencem a obyčejným muslimem. Já si plním všechny základní muslimské povinnosti.To jste tedy například nikdy nepil alkohol nebo nejedl vepřové maso. A na jižní Moravě je přece dobré víno.Vepřové maso nejím. Když něco kupuji, ptám se, zda v tom není. Když ano, nekoupím to. Když to ale nevím, nevadí, když to sním. Jde o úmysl, ten je podstatný. Alkohol jsem nikdy nepil, ani pivo. Nechybí mi. O muslimech, kteří pijí, to ostatní vědí.Jak se na ně pak díváte?Normálně. Nikdo z nás není dokonalý. Někdy je přátelsky upomínáme - nepij, víš, že to k ničemu nevede. Když to zakazuje Bůh, víš, že to je špatné, utrácíš tím peníze a ničíš si zdraví.V Iráku máte rodinu. Proč jste vlastně zůstal po studiích tady?Začal jsem podnikat a také jsem zjistil, že už tu mám víc přátel než tam. Vím, že chci zůstat natrvalo. Někteří moji bratři také nebydlí v Iráku. Je nás osm kluků a tři holky. Do Iráku jezdím tak jednou za dva tři roky. Rodinu podporuji penězi, když bylo potřeba, sháněl jsem speciální drahé léky. Otec mi už zemřel. Matka je teď tady na návštěvě, poprvé viděla své vnuky.Máte dva syny, jednomu nejsou ještě ani dva měsíce, druhý má přes dva roky. Co jim řeknete, až budou jejich kamarádi na Vánoce dostávat pod stromeček dárky, a oni ne?Budu se snažit jim vysvětlit, co mohou a co nemohou. Muslimové taky mají své svátky. Budu jim říkat, toto jsou naše svátky, a tyto svátky mají druzí. Stromeček nemíváme a nebudeme mít.Vaše manželka je také muslimka. Pomáháte jí doma umývat nádobí, nebo je to u muslimů považováno za nepřípadné?Manželce pomáhám. Islám pomáhání nezakazuje. Podle výroku proroka je nejlepší z nás ten, který je nejlepší pro svou rodinu. Nádobí jsem umýval naposledy předevčírem. Islám je jediné učení, které už před staletími emancipovalo ženu. Žena je rovnoprávná, naopak má sem tam nějakou úlevu navíc. Může, ale nemusí chodit do práce - živobytí pro rodinu je povinen zabezpečit muž. Má právo na věno. Moje žena je na mateřské, ale jinak pracuje u nás ve firmě.V čele Ústředí muslimských obcí a organizací stojí Čech Muhammad Ali Šilhavý. Proč se podle vás hlásí k islámu i Češi?Islám se neuzavírá před nikým. Je pro každého člověka, nejsou v něm žádné rasové ani národnostní rozdíly. Stává se, že někdo pozná dobrého muslima. Když se ho ptá, proč nedělá špatné věci a snaží se dělat ty dobré, zjistí, že to stojí na muslimské víře. Chce se dozvědět víc a najde se. Nebo někdo hledá svého Boha. Prochází křesťanstvím, buddhismem, až se zastaví u islámu.* Dominantní náboženství ve 40 zemích světa.* Na světě žije přes miliardu muslimů.* Arabové tvoří asi pětinu všech muslimů.* V zemích EU žije zhruba 13 milionů muslimů.* U nás žije asi dvacet tisíc muslimů, z toho 400 Čechů.