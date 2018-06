Mumie už mají své majitele

12:34 , aktualizováno 12:34

Tři čtenáři, kteří správně odpověděli na soutěžní otázky vyhrávají mumii v sarkofágu. Jejich jména najdete uvnitř článku. Tajemství věčné existence, proces uchování lidského těla, mumie - to všechno znaly civilizace už tisíce let před námi. Co my dnes víme o balzamování, bandážování, pohřbívání? Televizní tvůrci inspirovaní tušenými záhadami natočili dokument, který přiblížuje proces mumifikace dávných předků, pomůže detailněji poznat způsoby tehdejšího života i jejich využítí v moderním lékařství. Třídílný snímek nabídl program Discovery Channel v neděli 3. června.