Mukovi kolegové připravují rozloučení, fanoušci se scházejí v parku

"My jsme spolu dělali v Moně Lise, byl to moc prima kolega s krásnou barvou hlasu... Strašně špatně se k tomu vyjadřuje. Je mi to líto, myslím, že bude v branži chybět," říká Hana Zagorová.

Lehce se nemluví ani Richardu Tesaříkovi, který na vlastní kůži prožil, jak bolestivý je odchod blízkého člověka. Před sedmi lety totiž zemřel jeho bratr Vladimír, který po pádu z kola podlehl těžkým zraněním hlavy. "Petr byl kamarád a když jsme spolu hráli v Galileovi, tak s ním byla pohoda... Pětačtyřicet let. Co k tomu říct. Jenom uf."

Jen ty nejlepší vzpomínky si na zpěváka uchová jeho kolegyně a kamarádka Leona Machálková. "Osobně jsem Petra znala dvacet let, sama jsem si s ním nevěděla rady, protože působil suverénně - jak na jevišti, tak v soukromí. Každý viděl, že přišel Petr Muk a všude ho bylo plno. Budu na něj vzpomínat na člověka, který měl rád život a rozdával radost."

Petr Muk s manželkou Michal David, Hana Zagorová a Petr Muk

"Po té informaci se vám odvíjí nějaký příběh a vzpomínáte na společné zážitky a můžu říct, že jsem měla Petra velmi ráda jako kolegu. Vždycky byl připravený, krásně se s ním hrálo, rozuměli jsme si spolu jako lidi. Mrzelo mě, že měl životní břemeno se svou psychikou, ale byl to hodně niterní a citlivý kluk. Ještě jsem se s tím nesrovnala, je mi to hodně líto. Člověk musí jít dál," vzpomínala před kamerou iDNES.cz i Sabina Laurinová.

Jak přesně Petr Muk zemřel, má objasnit nařízená pitva. Podle stále nepotvrzených informací se předávkoval léky, které užíval proti maniodepresivní psychóze.

Mukovi kolegové by se se zpěvákem chtěli rozloučit veřejně, rodina ale podle informací Blesku stojí o komorní poslední rozloučení. "Konkrétní termín pohřbu zatím nevíme, rodina by ho chtěla co nejdříve, aby trápení bylo co nejmenší. Čekáme na výsledky pitvy," řekl iDNES.cz zpěvákův manažer Richard Dušák.

Producent Oldřich Lichtenberg a zpěvák Dan Hůlka by ve spolupráci s dalšími kolegy rádi uspořádali rozlučkový koncert, jehož výtěžek by putoval pozůstalým.