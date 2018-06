Muk zůstane ještě tři týdny v nemocnici

Zpěvák je už druhý týden v Praze na psychiatrii.

"Přesnou diagnózu nevím," uvedl Dušák, "ale je jisté, že kolaps nastal pod vlivem přetížení a celkového vyčerpání, nikoliv kvůli alkoholu či drogám, jak psaly bulvární noviny."

Deník Aha! ve čtvrtek uvedl, že zpěvák trpí již několik let maniodepresivní psychózou. "Tak to vědí víc než já a jeho žena," podotkl manažer s tím, že zpěvák zřejmě zůstane ještě v nemocnici, protože u jeho bytu neustále zvoní a bouchají na dveře novináři a fotografové. "Tak ať je raději tam, v klidu," řekl.

A kde je vlastně Petr Muk hospitalizován? "V Bohnické léčebně není," odpověděl Dušák a dodal, že v této chvíli mu jde především o zpěvákův klid a jeho zdraví. "Nestojím o to, aby na něj někde číhali paparazzi."

"Jsme nejen spolupracovníci, ale také dlouholetí kamarádi a v této chvíli je mi jedno, co které noviny napíší. Situace ale rozhodně není tak katastrofální a informace, že ho zavřeli mezi sebevrahy a násilníky, to už je úplný nesmysl."

Kvůli nemoci odvolal Muk své vyvstoupení 19. května v Těšínském divadle v rámci benefičního koncertu „Srdce srdci“, který se koná k desetiletému výročí nadace Charita Český Těšín. "Nezazpívá ani 28. května v Brně v rámci dětského dne pro Hornbach," řekl pro iDNES zpěvák a majitel pořádající agentury Martin France. "Místo něj pojede do Těšína zpěvák Mattioli, v Brně zazpívá místo něj Bohuš Matuš.



"Přeji Petrovi, aby už byl co nejrychleji opět na pódiích a mohl dělat, to, co ho nejvíce baví – zpívání,“ dodal Martin France. "Z divadla v Těšínském divadle Petrovi věnují k brzkému uzdravení všichni zúčastnění účinkující písničku."

