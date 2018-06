Muk: Dcera slaví rok. Pít se nebude!

"Cítím se dobře, všechno je v pořádku," nechal se slyšet den před narozeninami své dcery v Solidní nejistotě, kde byl slavnostně uveden blížící se festival Novoměstský hrnec smíchu. Oslava bude jen rodinná, Noemi dostane dort z piškotů, aby si ho také mohla sníst. A do prasátka jí přibyla dvoutisícovka. Málem do něj ale nedopadla.

"Malá je zlatá, pochoduje po bytě a všechno lítá. Teď jsme zrovna měli nerva, manželka Eva byla u zubaře, od rána jsem ji hlídal a to teprve všechno lítalo. Potřeboval jsem ještě něco řešit ohledně obalu na připravovanou desku Best of a malá měla najednou dvoutisícovku v ruce," líčí Muk.

Poslední zářijový týden se objeví na již 29. ročníku oblíbeného festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu 2007 pro jistotu sám, bude tady zpívat. Na náměstí v Novém Městě nad Metují přistane vrtulníkem. "Nikdy jsem ve vrtulníku neseděl, zajímá mě," těší se.

Náhlovský chystá Šviháka lázeňského

Plnou hlavu starostí a práce má v těchto chvílích i prezident festivalu Pavel Zedníček, který na tiskovce přivítal mimo jiné herečku Jiřinu Jiráskovou, která si z Nového Města nad Metují loni odvezla Cenu za přínos české komedii, a tenistu Jiřího Nováka, který bude dohlížet na tenisový turnaj Veselý tenista, který je vedle módní přehlídky Heleny Bedrnové jedním z doprovodných programů festivalu.

Oporou je Zedníčkovi maskot festivalu Josef Alois Náhlovský. Ten bude od příštího roku svému kolegovi trochu fušovat do řemesla, v Luhačovicích, kde žije, totiž chystá také jeden festival. Bude o zábavných pořadech a ponese název Švihák lázeňský.