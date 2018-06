Můj životní dar je vnučka Natálka, říká Vízek

Vaše dcera Pavlína bydlí i se svým manželem Vladislavem Šmicrem a dcerou Natálkou v anglickém Liverpoolu, kde Vláďa válí za místní slavný FC. Během reprezentačního dvojzápasu se Severním Irskem a Dánskem jste měl Natálku na pár dní doma v Čimicích. Jak jste se vyrovnal s dědečkovskými povinnostmi?



"Na dědu se sice necítím, ale Natálka je kouzelná. Byl jsem z ní úplně vedle. Je to pro mě v mých letech největší životní dar. Považuji za částečně nespravedlivé, že Vláďa s Pavlínou žijí v Anglii a já mám Natálku jenom na dálku. Pořád mladým volám, telefon mě měsíčně přijde snad na dvacet tisíc. Strašně jsem si přál kluka. Teď jsem nevýslovně šťastný za holčičku. Ty jsou k dědům mnohem přívětivější a laskavější. S nějakým klukem samozřejmě v rodině ještě počítám."



Komu je Natálka podobná?

"Myslel jsem si, že bude po mně, ale je celá po tátovi. Šmícův rod nezapře. Tajně doufám, že bude po dědovi alespoň šikovná."



Jste hravý a soutěživý typ. S Kozlovnou sousedí sázková kancelář Fortuny. Neláká vás vsadit si na tutovku?

"To jsem si nadrobil. Původně jsem měl v současných prostorách Fortuny gril. Jenže lidem se asi opékaná kuřata přejedla. Kšeft byl mizerný, takže jsem prostory přepustil Fortuně. Když jdu do hospody, pokaždé mě svrbí ruce. Někdy mi to nedá. Například teď na zápas Drnovice - Sparta jsem si vsadil dva a půl tisíce. Jasná dvojka, jenže utkání skončilo plichtou. Můj kamarád a trenér Sparty Ivan Hašek mi však vsazenou částku těžko proplatí. Opět jsem přispěl majitelům Fortuny, aby si mohli k vile třeba postavit ještě bazén. Vnitřně mě to žere. Jsem člověk, který nerad prohrává."







