Můj život teď bude hodně šedivej, řekl na pohřbu Kočky Petr Muk

"Kočka se sestrou Olgou byli kmotři mé dcery Noemi. Pro mě teď ten život v Praze bude hodně šedivej," řekl novinářům zpěvák Petr Muk, který byl sdílnější než někteří jeho kolegové. "Nebudu se s vámi absolutně bavit, jsem na pohřbu," odpovídal na dotazy herec Martin Zounar.

Značné rozladění i smutek z odchodu blízké osoby zároveň byl vidět na tvářích všech přítomných. Slzy měli na krajíčku i manželé Jiří Pomeje a Iveta Bartošová či značně pohublý zpěvák Daniel Hůlka, který nedávno ohlásil návrat do showbyznysu. Ten jako rozloučení s dobrým přítelem zvolil skladbu Ave Maria, následovanou hitem Pár přátel mít v podání Michala Davida.



Daniel Hůlka

O hladký průběh celého hudebního vystoupení v areálu břevnovského kláštera se staral producent a marketingový šéf nově vznikající TV Barrandov Janis Sidovský, který dorazil s partnerem Pavlem Vítkem. "Pomáhal jsem s obřadem, to bylo to poslední, co jsem pro kamaráda mohl udělat," řekl iDNES.cz Sidovský.

Po rozloučení v kostele se smuteční průvod v čele s kočárem s rakví vydal od břevnovského kláštera ke hřbitovu v Řepích. Rakev doprovázelo přes tisíc lidí, což následně způsobilo v okolí dopravní kolaps. - čtěte VIDEO: Kočku pohřbily stovky lidí, průvod Prahou omezil dopravu



Na Kočkův pohřeb přišli i Richard Genzer s Michalem Suchánkem

Samotnému pohřbu v Řepích přihlíželi i další umělci, například Richard Genzer a Michal Suchánek, fotograf Jakub Ludvík, zpěvák Tomáš Savka či herečka a manželka Radka Brzobohatého Hana Gregorová. Ta u hrobu neudržela slzy při známých skladbách Tam u nebeských bran či Největší ze ztrát a nálezů, které zněly z reproduktorů.