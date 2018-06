Můj vnuk je flamendr po mamince, říká Veronika Žilková

"Dneska v noci se asi devětkrát vzbudil, protože je po mamince flamendr. On jí to teď vrací, ty proflámované noci. Chlapeček má po ní náturu, takže spí přes den a v noci vyvádí,“ řekla Žilková v ranním vysílání na Impulsu.

Její dcera je prý šťastná maminka. "No, ale je to slepice, já jí pořád říkám, aby se chovala normálně. Ona na něj furt sahá, furt ho pozoruje, furt ho hladí, krmí, furt studuje, co kterej pupínek znamená. Malinko jí z toho hráblo," smála se herečka, kterou teď televizní diváci mohou vídat pravidelně na Nově v seriálu První krok.

Agáta Hanychová se synem Kryšpínem Veronika Žilková s Impulsovými

"Já musím říct, že První krok mě inspiroval k tomu, abych se přihlásila do konkurzu na Pražskou konzervatoř. Já mám totiž hrozně ráda puberťáky, hlavně problematický puberťáky a proto jich mám doma tolik! Je to takovej věk, kdy oni jsou trošku děti a trošku drsní dospělí a to se mi moc líbí. Ještě nevěděj, kam patřej. A já jsem se na základě tohoto styku s tím mládím přihlásila na konzervatoř, kde teď učím," dodala Žilková.