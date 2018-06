Můj syn nebyl připravený na comeback, říká otec Michaela Jacksona

Podle serveru Pravda.sk si Joe Jackson myslí, že by jeho syn nezvládl dokončit celé turné. "Michael souhlasil jen s deseti koncerty. Potom přišli a přidali všechny ostatní," uvedl Jackson. "Bojím se o jeho zdraví," řekl o synovi, který zemřel 25. června na selhání srdce. Příčina jeho smrti zatím není známa, určí ji až výsledky toxikologických testů, které by měly být zveřejněny ještě během tohoto týdne. Vyšetřovatelé chtějí zjistit, jestli Jackson skutečně užíval velké množství léků na předpis. Podle některých informací se totiž v domě popového krále našla anestetika používaná v nemocnicích před operačními zákroky.

O špatném zdravotním stavu Michaela Jacksona mluvil pro televizi ABC News i jeho finanční poradce Leonard Rowe. Podle jeho slov jsou prý zprávy o zpěvákově dobré kondici naprosto nepravdivé. "Michael Jackson nebyl připravený. Nebyl v pořádku. Jak můžete nazvat hmotnost okolo padesáti kilogramů v pořádku? Kromě toho mi Michael řekl, že nikdy nechtěl dělat padesát koncertů, ale jen deset," potvrdil slova Jacksonova otce Rowe. Podle šéfa organizační společnosti AEG Live Randyho Phillipse ale nápad odehrát padesát koncertů přišel od Jacksona. Původně měl absolvovat jednatřicet show, ale nakonec se údajně rozhodl tento počet zvýšit. Phillips už předtím uvedl, že Jackson byl před koncerty ve fantastické kondici.

V pondělí, kdy se měl konat první ze série comebackových koncertů, se před londýnskou O2 arenou sešli fanoušci, aby vzdali hold popovému králi. Někteří lidé tancovali, jiní psali vzkazy, zapálili svíčky a dívali se na Jacksonovy fotografie promítané na velkou obrazovku. Navzdory tomu, že se koncerty neuskuteční, stále se na nich dá vydělat. Prodejci nabízejí na internetu i v kamenných obchodech trička s názvem Jacksonova comebackového turné This Is It. V nabídce jsou i čepice, sluneční brýle, spony na pásky a šátky.