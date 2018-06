Můj partner mi voní i po cvičení, říká Jana Doleželová

Všechny tři missky se shodly, že čeští muži hygienu zanedbávají. Ony si však dokázaly najít ty správné protějšky, které jim voní. "Už to má zlepšující se tendenci a ti pánové, kteří jsou distingovaní a společenští, používají antiperspiranty. Ale je pravda, že mně můj partner voní, i když přijde z fitka," přiznala Jana Doleželová.

Zuzana Jandová, která preferuje spreje, prozradila, že ji někdy dokáže znechutit pouhá jízda MHD. "Občas, když třeba jedu metrem, tak asi nemusím nic říkat. Prostě bohužel to tak je a mě to hrozně mrzí. Ale myslím, že každý by měl na deodorant dbát. Není to tak drahá věc, aby si to každý nemohl dovolit. Takže doporučuju: ´Chlapi, voňte se,´" smála se Jandová.

Jediná Kateřina Sokolová nemá s nevábně vonícími muži žádné zkušenosti. Krásná miss si navíc nemohla vynachválit svého přítele, který jí prý stoprocentně voní. "Co se týče mého přítele, tak ten je naprosto vyvoněný a úžasný, takže určitě nemám ten problém. Díky bohu jsem nikdy nepoznala smradlavého chlapa," potvrdila Kateřina Sokolová.