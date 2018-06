Můj amor je magor, stěžovala si Bílá v odvážných minišatech

"Jste tu všichni děsně vážní. Koukejte se odvázat, nebo uteču," smála se hned v úvodu svého vystoupení.



Lucie Bílá v odvážných minišatech

Mezi hosty finálového večera Mattoni Grand Drink, jehož vítězem se stal barman z Bulharska, bylo také několik cizinců z různých koutů Evropy. Zpěvačka Bílá se postarala o výbuch smíchu v sále, když se během zpívání známých songů jednoho z nich zeptala: "To teď jako posloucháte rádio?" Z publika jí bylo s úsměvem oznámeno, že zahraniční hosté mají ve sluchátkách překlad českého textu. To ale Lucii nerozhodilo.

Eben vtipkoval jako vždy

Moderátor večera Marek Eben také nezklamal a svým inteligentním humorem rozesmál celý sál. Několikrát si rýpnul i do současné politické situace. "Ti ptáci, co tu všude visí… No, nemyslete si, že je to zoufalý pokus, jak zvrátit druhé kolo voleb. Tohle jsou jiní ptáci. Jsou to orli skalní," uvedl.



Marek Eben byl vtipný jako vždycky

"Svou účastí na dnešním galavečeru nás měl poctít také primátor Pavel Bém. Obávám se ale, že dnes, po výsledku voleb do Senátu, bude konzumovat ostřejší drink než vodu, takže jeho nepřítomnost chápu," pokračoval vtipně.

Na zpěvačku Lucii Bílou během večera dokonce prozradil, že neumí dokonale anglicky. "Kdyby uměla, tak už ji v Čechách nemáme. Byla by hvězdou Broadwaye. Takže pro nás je to vlastně dobře," dodal Eben.

Soukupová a Jandová oslňovaly krásou

Největší ozdobou večera byla bezpochyby světová topmodelka Hana Soukupová, která přiletěla se svým manželem do Čech speciálně kvůli této akci. Jako nová reklamní tvář minerálních vod zde nemohla chybět. Až na pompézní příjezd se však Hanka chovala velmi nenápadně. Celý večer se věnovala jen svému muži a v jeho doprovodu těsně před půlnocí zmizela.



Topmodelka Hana Soukupová s manželem

Další výraznou kráskou byla také letošní vítězka Miss ČR Zuzana Jandová, která 16. listopadu odlétá do Jihoafrické republiky na soutěž Miss World. Do Obecního domu dorazila v doprovodu přítele Tomáše, od kterého ale byla hned po příchodu oddělena.

"Neposadili nás k jednomu stolu. Byla jsem z toho zpočátku rozpačitá, Ladislav Špaček mě ale ujistil, že je to tak v pořádku. Při podobných společenských setkáních je to prý samozřejmé," řekla.

Slavnostní večer si užili také Vlastimil Harapes, Zlata Adamovská, Radek John, Tatiana Vilhelmová, Halina Pawlowská či Zuzana Belohorcová.