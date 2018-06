Mrtvý Štěpánek poslal jednu z posledních zpráv Vondráčkové

Helenu Vondráčkovou pojilo s třiašedesátiletým Martinem Štěpánkem dlouholeté přátelství. Rozuměli si natolik, že spolu vedli i ty nejintimnější diskuse.

"Bylo to opravdu hluboké přátelství, jezdívala jsem k nim do jižních Čech, kde měli krásnou faru. Vždycky to bylo krásné setkání v příjemné společnosti," vzpomíná zpěvačka. "Nevídali jsme se jen v době, kdy v osmdesátých letech emigroval do Rakouska, ale po jeho návratu jsme byli opět v kontaktu," doplňuje.

Celá nešťastná událost je umocněna tím, že Helena Vondráčková dostala od herce a někdejšího ministra kultury jednu z posledních SMS zpráv. Přišla před třemi dny a týkala se sporu Vondráčkové s kolegyní Martou Kubišovou. "Napsal mi, že petici proti soudu s Martou nepodepsal. Těšil se, že se potkáme a vše probereme," líčí dál zpěvačka, jež iDNES.cz poskytla celé znění textovky.

Vondráčková podobně jako Štěpánkovi blízcí si pokládá jedinou otázku: Proč? Odpověď se prý hledá těžce. "Netuším, co mohl mít za problémy. Žil spokojeně se svou ženou, má čtyři krásně děti, důvod mě opravdu nenapadá," dodala s tím, že se smutnou zprávu dozvěděla až v pátek ráno. Manžel Martin Michal jí chtěl dopřát pár hodin klidného spánku, jelikož ji v době, kdy řeší nepříjemné spory, čekají náročné koncerty.

Zemřel v bytě, našla ho manželka

Podle serveru Blesk.cz našla hercovo tělo jeho manželka. Bývalý politik si prostřelil hlavu ve své pracovně legálně drženou zbraní. Dopis na rozloučenou policie nenašla. Server uvedl, že se Štěpánek opakovaně léčil ze závislosti na alkoholu (viz. článek o nešťastné události).

"Máme nahlášenou nešťastnou událost, smrt 63letého muže v Sudoměřské ulici v Praze 3. S ohledem na rodinu nebudeme zveřejňovat bližší informace. Mohu pouze uvést, že lékař předběžně vyloučil cizí zavinění a bude nařízena zdravotní pitva," řekla iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.