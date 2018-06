Mrtvý milenec Olivie Newton-John prý žije, sám se ozval

Bývalý milenec slavné australské herečky a zpěvačky Olivie Newton-John Patrick McDermott, který záhadně zmizel před pěti lety a byl prohlášen za mrtvého, údajně žije - a nabízí vzorek DNA, který by to prokázal. Z ústraní, do nějž se ukryl, nicméně vyjít nehodlá a nechce mít ani nic společného s Newton-John, napsal australský deník The Herald Sun.