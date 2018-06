Mrtvé dítě ožilo v matčině náruči, objímala ho dvě hodiny

Jamie Ogg a jeho sestra Emily se narodili v sedmém měsíci těhotenství. Zatímco holčička po narození dýchala normálně, necelý kilogram vážící Jamie bojoval o život. Po dvaceti minutách lékaři boj vzdali a oznámili matce, že její syn zemřel.

Tělíčko jí podali, aby se s ním mohla v klidu rozloučit. Nešťastná Kate Oggová vyndala syna z přikrývky a dala si ho na své tělo. Celé dvě hodiny ho objímala a s pláčem k němu s manželem mluvili. "Říkali jsme mu, jak se měl jmenovat a že měl sestru. Říkali jsme mu o věcech, které jsme pro něj plánovali," prozradila matka.

Najednou se chlapeček nadechl. Lékaři to nejdřív považovali jen za reflex a nevěnovali tomu pozornost. Matka ale už v té chvíli cítila, že se její syn hýbe. Zkusila mu z prstu dát své mléko. Jamie ho olízl a začal normálně dýchat.

"Pomyslela jsem si 'Můj bože, co se to děje'. Po chvíli otevřel oči. Byl to zázrak. Potom vytáhl ručičku a chytil mě za prst," popsala šťastná matka v australské televizi TVI.

Lékaři nevěřícně vrtěli hlavou. Jamieho neoživila jejich péče, ale láska jeho matky. Přitom nejde ani tak o zázrak, jako o techniku, které se říká "klokaní péče". Matka si přitiskne dítě na své tělo, což se podobá způsobu, jakým drží klokani v kapse svá mláďata. Tělo matky pak funguje jako inkubátor. Nedonošeným miminkům tato technika, která se už v mnoha porodnicích praktikuje, velmi pomáhá.

Jamiemu Oggovi je teď pět měsíců a je úplně zdravý. "Naštěstí mám velmi silnou a chytrou ženu. Udělala to instinktivně. Kdyby to neudělala, Jamie by tu zřejmě nebyl," řekl hrdý otec dvojčat.