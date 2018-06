Mříže a klece

Můžete je rozložit a složit. To je hlavní kritérium těchto hlavolamů. Často však bývá problémem poznat, jak hlavolam rozebírat a je nutné si pamatovat postup, který obvykle vyžaduje více tahů. První šesti - a čtyřiadvacetidílné kříže se objevily v Bestelmeierově katalogu hraček a katalogů pro zásilkový prodej už v roce 1793. Tří - a čtyřdílné kříže jsou vidět zřídka, o to složitější je však jejich rozdělávání a obvykle jsou skutečnou lahůdkou pro zaníceného řešitele. Pro skládání šestidílných křížů existuje i internetová adresa http://www.research.ibm. com/BurrPuzzles/index.html, kde můžete kříže skládat, pokud znáte tvar jednotlivých tyček. Na této adrese můžete skládat i tak náročné kříže, jež trvají deset tahů, než uvolníte první ze šesti dílů. Animace ukazuje skládání či rozkládání krok za krokem. Pokud spojíte více křížů k sobě, můžete dostat klec. A to nejenom klasickou krychlovou klec, ale mohou být i klece tvaru trojboké či čtyřboké pyramidy, dvanáctistěnu, dvacetistěnu nebo mohou kopírovat moderní struktury převzaté z matematiky, fyziky a chemie - fraktály, fulereny, modely atomového jádra. Tyto modely se zaměřují na tvar obalu a tak přemýšlivý designér může umístit dovnitř například hlavolam SOMA či jiný "plný" dřevěný hlavolam. Na tyto zajímavosti se prakticky používá pouze dřevo, jehož barevné vykreslení obvykle vdechne hlavolamu jiný, estetický rozměr. Skládání křížů a klecí je obtížné a mnohdy vyžaduje speciální přípravky, jež umožní držet jednotlivé části pod danými úhly. Skládání bez návodného výsledného obrázku je prakticky nemožné - představte si, že před vámi leží dvacet koulí a třicet tyček a máte uhádnout, co to bude. V tomto případě (dvaceti koulí a třiceti tyček) by mohl vzniknout fotbalový míč, ale také třeba krychle, v níž je ještě trojboká pyramida s dvojitou výztuží. Zkrátka bez obrázku toho příliš nevymyslíme.