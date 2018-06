Mrázková: Nejsem žádná mužatka

"Nejsem žádná mužatka. Ráda se oblékám žensky, tak, aby vynikla moje postava. Nosím minišaty nebo strečové kalhoty a k nim vysoké podpatky."

Přiznává ale, že s nakupováním oblečení má někdy problémy.

"Tak například svoji velikost spodního prádla jen těžko přetáhnu přes stehna. Dámské kostýmky si také musím odpustit," prozradila na sebe.

Barbora pomáhá k pěkné figuře

"Všechny ženy chtějí mít dokonalé tělo. Každá z nich však nemá takové dispozice, aby měla při své postavě čtyřicet kilo." Zkrátka se musí zaměřit na to, co je na ní hezké, a podporovat to.

"Uvědomovat si slova matky přírody, že naše těla jsou dokonalá ve své různorodosti a proměnlivosti. A já jsem hrozně ráda, když můžu ženám pomoci k pěkné figuře a ony se pak skutečně cítí dokonaleji," vyznala se sportovkyně, která pracuje i jako osobní trenérka.