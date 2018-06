Mračící se Megan Foxová: Nemám obličej vylepšený botoxem

Herečka zapózovala před webkamerou a nafotila sérii snímků. Album nazvala Věci, které nemůžete dělat, když máte botox. Svými fotkami pobavila, ale také znechutila fanoušky.

Megan Foxová

"Megan je skutečně sexy, ale tyhle fotky... odporné," píše se v jednom z komentářů.

Foxová ale popírá, že by si nechala něco na obličeji vylepšit. "Mé rty jsou moje," řekla loni v rozhovoru pro časopis Allure.

Proti plastickým operacím ale údajně nic nemá. Přesto by se však měli zájemci o tenhle typ operace nejdřív poradit s terapeutem, protože podle herečky za vším stojí nízké sebevědomí. "Pokud ale máte pocit, že to je něco, co chcete udělat, tak to udělejte," prohlásila.

Stejné "přirozené" fotografie jako Foxová zveřejnila na Facebooku také herečka Teri Hatcherová. Ta se však k botoxu otevřeně přiznala, ale později se rozhodla s jeho aplikací skoncovat.

Teri Hatcherová zveřejnila soukromé fotografie z koupelny, kterými bojuje proti botoxu.

Další herečkou, která delší dobu odmítala potvrdit vylepšení pomocí botoxu, je Nicole Kidmanová. Mnozí však při pohledu na její strnulý obličej téměř bez mimiky měli jasno v tom, že určité zákroky podstoupila. Herečka nakonec botox přiznala, ale prý nepomáhá.