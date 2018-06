Mr. Bean rozmlátil své nejdražší auto

11:07 , aktualizováno 11:07

Britský herec Rowan Atkinson se minulý týden vžil do role populárního Mr. Beana i v reálném životě. V televizi známý jako nadšený obdivovatel automobilů a majitel malého žlutého vozítka, který se z každé srážky dokáže dostat bez sebemenšího škrábnutí, tentokrát jen tak nevyváznul. Se svým luxusním vozem Aston Martin V8 Zagato to napasoval přímo do svodidel. Skončil tam poté, co se pokusil předejít kolizi s nákladním automobilem.