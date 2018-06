Mr. Bean je v nemocnici, Rowan Atkinson boural ve voze McLaren F1

Britský komik Rowan Atkinson, který se proslavil jako nemotorný Mr. Bean, ve čtvrtek naboural ve voze McLaren F1 do stromu a do lampy pouličního osvětlení. Auto začalo hořet, ale Atkinson stihl vystoupit a do nemocnice ho převezli jen s menším zraněním ramene.