Mr. Bean chce vydražit vlastní sperma

13:57 , aktualizováno 13:57

Celý svět zřejmě skutečně spěje do záhuby. Myslí si to alespoň jeden z nejpopulárnějších britských herců Rowan Atkinson, známý spíše jako proslulý Mr. Bean. Populární komik to nemíní nechat jen tak a hodlá proto učinit zásadní krok k tomu, aby lidstvo opět získalo chuť do života a navrátily se mu určité morální kodexy. Toho chce dosáhnout rozšířením svých vlastních genů.