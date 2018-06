Možnost, jak si udělat názor

InternetV tuzemsku se o Evropské unii mluví stále častěji. Jedni slibují od členství v ní obrovské množství výhod a případné nepřijetí líčí jako zkázu tohoto státu, druzí se ohánějí obraty jako »rovnoprávný partner« nebo »ne slepému přijímání všeho z EU«, třetí pak rovnou varují - ztratíme identitu, rozplyneme se v kosmopolitní mase. Nejjistějším způsobem, jak si udělat vlastní názor, je nahlédnout do dokumentů, které se chodu Evropské unie týkají, do jejích zákonů a směrnic. To umožňuje internetová adresa www.evropska-unie.cz. Lze na ní nalézt materiály shromážděné Delegací Evropské komise v České republice. Domovská stránka je dělena do těchto kategorií: Novinky o Evropské unii, Kalendář akcí, ICEU projekty, Dokumenty, Časopisy, Vztahy EU a ČR, Členské státy EU, Otázky a odpovědi, Odkazy a rubrika Napište nám. Kromě toho lze z této stránky přímo vstoupit na adresy ICEU, Phare a EU. Kalendář akcí slouží především jako vyhledávač - stačí zadat konkrétní den a rok. U projektů ICEU i Phare jsou důležité odkazy na blížící se konkurzní řízení i podrobnosti, jak se ucházet o granty EU. Mezi dokumenty nalezne čtenář nejen základní materiály EU, ale i hodnotící zprávy, týkající se České republiky. K jejich přečtení je ovšem potřeba speciální software - Adobe Reader. Rubrika časopisy nabízí nová i starší čísla v češtině vydávaného magazínu o Evropské unii. Základní i podrobnější informace o každém z patnácti členských států obsahuje rubrika Členské státy Evropské unie. Užitečné jsou jak otázky a odpovědi, tak i odkazy. Komu by tyto informace nestačily může o podrobnosti mailem přímo požádat Delegaci EU v České republice. Užitečnou pomůckou jsou i linky na hlavní stránku Evropské unie, která má mutace podle jazyků, užívaných v jednotlivých členských zemích. Nabízí obrovské množství dokumentů, textů zákonů a směrnic. Internetovou stránku Informační rada EU Česká republika stojí zato přidat mezi oblíbené - především proto, že umožňuje každému zájemci nepřefiltrovaný přístup k materiálům, týkajících se Evropské unie i vztahů s Českou republikou.