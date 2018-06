Moucha roku

»Já proti Rendovi nic nemám,« bránil se táta. »Až na tu mouchu a čtení. Že se dal tak nemožně ostříhat a má hlavu jako paličku česneku, to je jeho věc. Ale na tu náušnici měl dost času. Taky by si mohl pořádně zavazovat boty a kalhoty nemusí mít spuštěné ke kolenům. Vypadá v tom jako bezdomovec, to mi potvrdila domovnice. S tím, že po sobě nikdy nic neuklidí, se nedá asi nic dělat. Ale pověz mi, proč nejí ryby, když jsou tak zdravé? A s těma odpadkama je to taky dost podezřelé. Nezdá se ti, že s nimi běhá v poslední době nějak moc často?« Renda došel k ohradě u popelnice a vysypal košík. Pak vyndal krabičku a otevřenou ji položil do duté cihly. Moucha seděla na dně šuplíčku, jako když spí. »Julčo, nechrň,« foukl na ni. »Jsme venku. Můžeš se proletět a všecko prozkoumat.« Moucha radostně zabzučela a vletěla do mušího ráje. Do jedné z otevřených popelnic, mezi vůně tlejících zbytků. Sem ji Renda často vynášel a tady ji také před časem našel. Jednou ráno, když vyběhl ven s košíkem, na něj vybafl šedivý mrazík. Byl začátek října a po týdnu slunečných dní přišly první mrazíky. Zaskočily zahrádkáře, pozdní motýly a mouchy,které si spletly podzim s jarem. Renda našel polozmrzlou mouchu na poklopu popelnice. Ležela bezvládně na boku a pocukávala nohou. Přendal ji do krabičky od zápalek a odnesl domů. Cestou na ni dýchal a v kuchyni ji položil na topení.