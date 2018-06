Moťovská vyhrála soud nad švagrem, čeká ale další obvinění

"Přesně takový verdikt jsme očekávali. Plná moc nebyla zpochybněna soudem a nikdy ani nemůže být, tím jsem si stoprocentně jistá. Byla to zbytečná ztráta času," řekla iDNES.cz bezprostředně po opuštění soudní síně Moťovská. U soudu stanula poprvé v životě a nebylo jí zrovna nejlépe, i když od začátku věděla, že právo je na její straně.



Bratr pohřešovaného podnikatele Jana Moťovského Roman Moťovský u Městského soudu v Praze

Roman Moťovský ovšem nadále tvrdí, že plná moc není v pořádku. Už proto, že byla sepsána a ověřena ve Španělsku. "Bratr se svou ženou tam měli pronajatý apartmán, kde měli svého kamaráda, který dělá překladatele, je to Rusák, to znamená, že ani česky neumí. To je ten překladatel, který je na té plné moci uvedený. Myslím si, že jestli tam byla nějaká plná moc daná, tak je to jen ohledně tohoto apartmánu, nejedná se o majetek mého bratra," míní Moťovský. Navíc se nechal slyšet, že manželství jeho bratra nebylo šťastné. "Jejich vztah byl od začátku špatný, můj bratr by už proto takovou plnou moc své ženě nedal."

Moťovská se podobným nařčením jen shovívavě usmívá. "Ani se nedivím výrokům švagra, samozřejmě že kope kolem sebe, snaží se všechno zhatit. Jediné, co může, tak všechno oddálit, ale jinak nemůže v podstatě nic. A pokud jde o naše soukromí, nechci o něm mluvit, můžu jen říct, že naše manželství fungovalo jako každé jiné. Švagr s námi ve společné domácnosti nežil, tak nevím, jak něco takového může tvrdit, stýkali jsme se velice málo. Spíš bych řekla, že jejich bratrská láska nebyla taková, jak se jevila navenek. Vím o jejich ne zrovna ideálním vztahu moc dobře, s manželem jsme o tom několikrát hovořili. Švagr záviděl manželovi úspěch a peníze. Ráda bych tohle téma uzavřela jedinou větou: Ať si každý zamete před svým prahem."

Pro podepsání smlouvy v zahraničí má také jasnější vysvětlení než její švagr Roman Moťovský. "V roce 2006 jsme se s manželem rozhodli, že si ve Španělsku pořídíme nějakou nemovitost, už delší dobu jsme mluvili o tom, že nás chce manžel nějak zabezpečit, neboť jsme měli půlroční dítě. Manžel začal více pracovat, ponořil se do podnikání, začal jezdit na služební cesty a odpovědnost za dítě byla hlavním impulzem toho, že chce mít nějakou ochranu. Nebyl začátečník, co se týče podnikání, a znal rizika, která to může přinést," líčí Moťovská. Když pak ve Španělsku u notáře podepisovali různé smlouvy kolem bytů, rozhodl se sepsat také plnou moc pro svoji ženu pro případ, že by se mu něco stalo.

"Řekla jsem na to tehdy, jestli to neuděláme raději v Česku, když už se tak rozhodl, aby to bylo platné. Odpověděl mi, že jsme stejně v Evropské unii, tak je to jedno. Od té doby už jsem se o to nezajímala, ve snu by mě nenapadlo, že plnou moc někdy použiju, a už vůbec ne v takové situaci."



Kateřina Moťovská s advokátem Igorem Velebou

V jednom se příbuzní shodují: o manželovi a bratrovi nemají žádné zprávy. "Já doufám, že někde žije, vyšetřování nadále pokračuje na české i francouzské straně," říká Moťovský.

"Nemám pořád žádné stopy, už jsem z toho zoufalá. Ta bezmocnost a nevědomost je snad nejhorší," uzavírá Moťovská.