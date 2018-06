Moťovská o nezvěstném manželovi: Už nevěřím, že žije

"Je to už dlouhá doba na to, abych stále věřila a doufala, že se mi manžel vrátí, i když bych si to samozřejmě moc přála. Případ se nikam nepohnul, policie stále nemá jedinou stopu a já potřebuju mít nějakou právní jistotu. Žít neustále v nejistotě je vysilující," vysvětluje Moťovská. Ve středu 13. května se proto dostavila k soudu, aby svou výpovědí doplnila návrh podaný před měsícem a mohla se tak rozběhnout roční lhůta potřebná k prohlášení Jana Moťovského za mrtvého.

"Bylo to první stání a soudkyně se mě ptala na otázky kolem zmizení mého manžela a padla řeč i na rodinu. Do řízení se mimochodem nepochopitelně přihlásil jeho bratr Roman s mým tchánem. Chtějí mít přehled o tom, co dělám a protože doufají, že Honza žije, nechtějí, abych rozprodávala jeho majetek. Já ale znovu opakuji, že žádné majetky nerozprodávám a že peníze za prodej Miss byly vyměněné za směnky a pokryly manželovy dluhy. Nebudu ale samozřejmě zastírat, že nechci vyřešit dědictví už proto, že mám dítě. I proto je také nutné, aby soud určil opatrovníka nad manželovým majetkem. Nechci totiž naopak, aby docházelo k protiprávnímu rozprodávání majetku," říká Moťovská.

Pokud by soud přistoupil na její návrh a Moťovského prohlásila za mrtvého, automaticky by byla také rozvedena a mohla by eventuálně začít žít nový život. Na ten ale podle svých slov zatím ještě nemá ani pomyšlení. "Myšlenky na novou rodinu zatím rozhodně nemám. A jak žiju? To je otázka... Starosti mám samozřejmě pořád, navíc stále ještě neskončily problémy kolem manželových firem. Naštěstí ty největší, kterými byly manželovy dluhy, se díky prodeji miss a jedné nemovitosti vyřešily. Spíš mě trápí vztahy v rodině ze strany manžela, která se neustále něčeho domáhá. Ale že by si někdo z nich vzpomněl na naši dceru Kačenku, to ne. A to bolí hodně," uzavírá Moťovská.

Moťovská začala svého muže pohřešovat 3. srpna loňského roku, kdy odjel do francouzského města Nice. Tam měl schůzku s jedním ze svých obchodních partnerů. Odtud měl dorazit za rodinou na dovolenou do Španělska, kam ovšem nepřijel. Nepodal o sobě od té doby žádnou zprávu a nikdo ho ani neviděl. Po zmizelém podnikateli začala pátrat kromě francouzské policie i ta česká, která měla podezření, že Moťovského někdo unesl. Kriminalisté se případem zabývali jako podezřením ze spáchání trestného činu zbavení osobní svobody. I přes spolupráci se zahraniční policií se však podnikatele nepodařilo najít a tak čeští kriminalisté případ odložili.