Motocyklista zemřel po nehodě. Narazila do něj Dara Rolins, tvrdí vdova

Motocyklista se vracel pražskou ulicí V Šáreckém údolí z rybaření ke své rodině. Na malé motorce, která prý nejede víc než 40 km za hodinu, se v zatáčce srazil s protijedoucím autem, když se snažil vyhnout prasklině na vozovce.

Podle zdrojů televize Prima řídila vůz Dara Rolins. Se zpěvačkou se redakce iDNES.cz pokoušela spojit, ale její telefon byl vypnutý. Později přes prostředníka vzkázala redakci MF DNES, že se zatím nebude vyjadřovat.

Podrobnosti k nehodě neposkytla ani zpěvaččina manažerka Eva Skallová. "Nemám k dispozici žádné informace," řekla iDNES.cz.

Podle policie automobil skutečně řídila sedmatřicetiletá žena. "Mohu pouze potvrdit, že k události došlo. Účastníky nehody byli 37letá žena a 63letý muž. Příčinu nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků dále vyšetřujeme," řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Řidič malého motocyklu podle policie utrpěl při střetu zranění, kterým přibližně po třech hodinách v nemocnici podlehl.

"Dara Rolins do něj nabourala Mercedesem na velkých kolech. Prostě to do něj napálila takovým způsobem, že zůstal ležet a na operačním sále vykrvácel," řekla manželka zesnulého muže.

O tom, že auto řídila zpěvačka nepochybuje. "Víme to od vyšetřovatelů, protože tam byly ty papíry a kdo to nahlásil. Ano, byla to Dara Rolins," prohlásila.

Jestli nehodu způsobila řidička automobilu, nebo řidič na motocyklu, zatím není jasné. O všem rozhodnou až policejní vyšetřovatelé.