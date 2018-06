Mossová sepíše paměti za 40 milionů

Oba se nyní snaží před vydáním knihy veškeré podrobnosti utajit, píše The Mirror.

Od Kate se nyní očekává, že v autobiografii pravdivě popíše svůj život a pravdu skrytou za pozlátkem módního průmyslu.

Knihu vydá Bransonova společnost Virgin Books Group. „Richard a Kate se domluvili na vydání její autobiografie. Je to pro ní šance, odhalit svoji pravou tvář a dokázat lidem, že není na odpis,“ uvedl Bransonův mluvčí.

Modelka, na kterou svět zanevřel poté, co ji fotografové deníku The Mirror přistihli s kokainem v ruce, by měla knihu dokončit v září. Na trhu se objeví před Vánocemi.