Mossová pózovala nahá, se svým tělem je stále spokojenější

Kate Mossová se v nové reklamní kampani oblékla jen do šperků. Když jejich autor David Yurman vybíral tělo, na kterém jeho práce nejlépe vynikne, byla jeho volba jasná. Slavná britská topmodelka se nikdy nezdráhala odhalit a svlékla se i před objektivem fotografa Petera Lindbergha, který vytvořil černobílé snímky na pláži a ve vodě.

Mossová je ráda, že na nich vypadá sexy a žensky. Konečně prý není tak vychrtlá jako dřív. "Nikdy jsem neměla anorexii, takže jsem nikdy nebyla přehnaně vyzáblá kost a kůže. Ale pamatuji si doby, kdy jsem si říkala 'Nechci být takhle hubená'. Ale pracovala jsem, létala ekonomickou třídou a nikdo mě nekrmil. Nebo jsem bydlela v tak levných hotelech, že tam nebyla ani pokojová služba. Dlouho jsem nejedla," přiznala Mossová.

Se svým tělem začala být matka osmileté holčičky plně spokojena až po třicítce. To, že ji lidé považují za krásnou přisuzuje hlavně své povaze. "Bude to znít otřepaně, ale já si opravdu myslím, že pokud jste krásní uvnitř, ukazuje se to i navenek. Můžete mít nádhernou tvář, ale pokud nejste dobrý člověk, nefunguje to. Já sama nejsem tradiční kráska, ale očividně si lidé myslí, že jsem dobrá. Pokud jste dobrý člověk, rozhodně to pomáhá," řekla modelka.