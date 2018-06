Mossová oslaví narozeniny velkolepě

Mezi hosty anglické krásky nebude chybět její staronový partner Jefferson Hack, nejlepší kamarádka Sadie Frostová a starý Rolling Stone Ronnie Wood.

Protože Kate miluje především rockovou hudbu, o zábavu se jí na jejím panství postará kamarád Bobby Gillespie a jeho skupina Primal Scream, dále se připojí také Paul Simonon, basista skupiny Clash, a kytarista Mick Jones.

"Ta párty bude určitě nejdivočejší, jakou Kate pořádala. Minulý rok byla výjimečná, ale letos půjde ještě dále. Všichni musejí být oblečeni do zářivých rockerských outfitů a chlastat se bude celou noc až do rána," prozradili podrobnosti modelčini přátelé.

Loňskou oslavu svých třicátých narozenin připravila Kate Mossová v opravdu velkolepém duchu, neboť se nechala inspirovat románem The Beautiful And The Damned svého nejoblíbenějšího autora Francise Scotta Fitzgeralda. Byl to drogový dýchánek plný orgií.