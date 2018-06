Mossová natočila s přítelem duet

11:53 , aktualizováno 11:53

Topmodelka Kate Mossová už ví, co bude dělat, až se jí nadobro uzavřou brány módního průmyslu. Dá se na zpěv. Další pěvecký pokus už má za sebou. Natočila totiž duet se svým přítelem Petem Dohertym. Snoubenci sáhli po hitu z osmdesátých let I Touch Myself By The Divinyls.