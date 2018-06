Mossová chce koupit obraz, k němuž stála modelem

Modelka Kate Mossová

Obraz nese název Nahý portrét 2002. Ležící Kate je na něm téměř v životní velkosti a se sotva znatelným bříškem. Osmadvacetiletá Kate byla malíři modelem řadu večerů a dnů. Cítila, že Freud ji zvěční způsobem, kterému se nemůže rovnat anita nejdokonalejší fotografie, kterých má modelka bezpočet. "Kate by moc chtěla obraz koupit. Dala svoji nabídku a nyní čeká se zkříženými prsty," uvedl modelčin přítel. Prodej obrazu s Mossovou je nyní v rukou obchodního zastoupení společnosti New York's Acquavella Contemporary Art, která obraz převzala v pátek.Osmdesátiletého Freuda Britové považují za největšího žijícího umělce. Kate není první těhotnou modelkou, kterou Freud portrétoval. V roce 1997 namaloval modelku a exmanželku rockera Micka Jaggera Jerry Hallovou v devátém měsíci těhotenství.Kate Mossová o víkendu porodila holčičku Lolu. Otcem modelčina prvního dítěte, které přišlo na svět v londýnské nemocnici St. John and Elizabeth Hospital, je její přítel Jefferson Hack.