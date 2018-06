Mossová chce být slavnou herečkou

16:29 , aktualizováno 16:29

Přehlídková mola začínají být těsná britské topmodelce Kate Mossové. Poté, co se vyšplhala na úplný vrchol světa modelingu a dala život holčičce Lile Grace, začala se smiřovat se skutečností, že její hvězdná kariéra modelky brzy skončí. Po nesmělých krůčcích v pop-music sní nyní také o filmové kariéře. A bere to velmi vážně - podle listu The Sun dokonce začala navštěvovat herecký kurz.