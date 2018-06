Moskevští transvestiti popřáli Švejkovi

"Hodně zdraví" blahé paměti Josefu Švejkovi popřály Helena Vondráčková a Marcela Holanová v podání herců moskevského transvesti-divadla. Na zdárné působení restaurace si přišel připít také český velvyslanec v Moskvě Luboš Dobrovský i největší ruský odborník na Haškovu tvorbu profesor Sergej Nikolskij. Právě on podle vyjádření Dobrovského "pro nás otevřel Švejka"."Švejk nám velmi pomáhá. Je to nesmírně oblíbená postava mezi ruskými obyvateli," tvrdí český podnikatel z Ústí nad Labem Eduard Varuša. Jako ředitel restaurace U Švejka má prý s působením v Moskvě velmi dobré zkušenosti a nehledě na problémy, které prožívá od loňského srpna ruská ekonomika, daří se mu prý skvěle.Varušovo rozhodnutí propagovat Švejka v centru ruské metropole podporuje i profesor Nikolskij. Řekl, že Hašek je v Rusku velmi oblíbený a je výborné, že v centru Moskvy je taková restaurace.Varuša se netají tím, že by rád otevřel celou síť švejkovských restaurací v Moskvě. Tvrdí, že Češi jsou v Rusku "nesmírně populární" a české pivo podle jeho slov stále přitahuje ruské zákazníky i cizince. Odhaduje, že až devadesát procent návštěvníků jeho restaurace dnes tvoří Rusové, z nichž mnozí navštívili Českou republiku a oblíbili si tamní kulturu i kuchyni. Praví Češi ale jen málokdy chodí na pivo ke "Švejkovi".Moskevský "Švejk" rozhodně není "lidovou hospodou". Půllitr plzně, či gambrinu zde přijde zhruba na 180 korun, tzv. řezané pivo pak na 210 korun. Milovníci české kuchyně mohou vybírat z velmi pestré nabídky, avšak ceny jsou také "kousavé". Talíř dršťkové polévky například přijde na 360 korun a svíčková na celých 700 korun, příloha ze čtyř plátků knedlíků na stovku. Připravené podle staročeských receptů "vepřo-knedlo-zelo" chutná skvěle a stojí kolem 600 korun, stejně jako bramborák. Některé speciality šéfkuchaře pak stojí až 1200 korun.Varuša nicméně soudí, že nejde o nijak přehnané ceny, neboť moskevské restaurace patří k nejdražším na světě. V současné době nevidí žádnou seriózní konkurenci a tvrdí, že pokud jde o nabídku českých jídel, sotva se mu v Moskvě někdo vyrovná.Získat místo v lukrativním komplexu Ochotnyj rjad, kde své zboží nabízejí prestižní západní firmy, není přitom údajně nijak složité. Tři podzemní patra luxusních prostorů nabízejí kvalitní interiéry, avšak za velmi vysoký nájem a proto i dnes jsou volná místa pro restaurační zařízení. Restaurace U Švejka nemá prakticky v celém komplexu konkurenci. Působí zde jen jedna další pivní restaurace, která patří Rusům a dvě jídelny typu "fast food".Varuša tvrdí, že provoz restaurace umožňuje pokrýt náklady spojené s nájmem. Za plochu 157 metrů čtverečních, z čehož místnost pro hosty tvoří 80 metrů, platí 17.000 dolarů měsíčně. Podle ředitelových slov je to částka sice vysoká, ale vyplácí se.Libuje si přitom, že komplex se nachází prakticky u Rudého náměstí a je výtečně chráněn. Nemusí proto mít obavy o bezpečnost svého podniků a 19 zaměstnanců. Jak sám tvrdí, podnikání v Moskvě není bezpečné, a proto chvíli přemýšlel, zda do toho jít. Nakonec ale neodolal a dnes nelituje.