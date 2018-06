Moskevské prostitutky mají svou úroveň

V inzertní rubrice "Zábava, odpočinek a sport" populárního deníku Moskovskij komsomolec je čtvrtina strany popsána slůvkem "dosug" (volná chvíle). Je zde pestrá nabídka telefonů, většinou mobilních nebo satelitních. Stálí klienti už vědí, že číslamobilů začínající 720-, 729-, 956- patří prostitutkám. Takzvaní slušní Moskvané si proto dávají pozor, aby jim nebylo přiděleno jedno z těchto čísel.Kombinace "V.I.P." a "dosug" je prý to nejlepší, co si klienti moskevských "báboček" (prostitutek) mohou přát. Za pouhých 50 dolarů je na inzertní telefon možné získat daleko lepší služby, než od pouličních děv, které jsou v noci vystavovány v centru Moskvy skoro za každým rohem. Ruské zákony zveřejňování "sexuálních inzerátů" zakazují.Úřady v Jekatěrinburgu například odpojují telefonní čísla inzerovaná jako lákadla k intimním službám. V Moskvě není situace tak přísná, ale tisk se zdráhá zveřejnit odhalené inzerentky. Zato novinové stránky se různými "dosugy" a "V.I.P." službami jenhemží. Podobný inzerát asi o pěti slovech přijde na 55 dolarů. Moskevská mravnostní policie tvrdí, že situaci monitoruje, ale kárná opatření vůči pachatelům provádět nemůže. Stěžuje si, že telefony zveřejněné v rubrikách "zábava a sport" většinou patří stařenkám s mladým hlasem, vychovatelům mateřských škol, či ochráncům státních podniků. Navíc prý není nic trestného na tom, že lidé, kteří se ke zveřejněným číslům hlásí, chtějí trávit sněkým "dosug", tedy volnou chvíli.Výzvy jako "V.I.P. klub", "Luxus. Apartmá. Pět hvězd", či "Pohádka Východu - jen pro vás" jsou údajně mnohem více iritující než "zavolej mi", či "jsme hravé" užívané v evropských zemích. "Naši klienti jsou inteligentní. Domyslí si, co jim nabízíme.Čím víc fantazie do toho dáme, tím víc peněz dostaneme," říká údajná Arina. Své služby provozuje nepřetržitě přímo v centru Moskvy, na Novém Arbatu.Sexuální služby po telefonu nabízejí v Moskvě i "diplomovaní" vysokoškoláci, kteří k nemravnému slůvku dosug cudně přidávají "dipl.". Někteří zákazníci si to vysvětlují jako "diplomovaný masér" a o tyto nabídky mají nemalý zájem. V poslední době je prýdokonce větší poptávka po inzerátech typu "dipl.", než po "V.I.P.".Podle informací místní policie bylo v loni v Moskvě zadrženo 10.320 prostitutek. V desetimiliónové metropoli se přitom podařilo odhalit pouhé tři veřejné domy a jen šest majitelů pokoutních sexuálních provozoven se zodpovídalo před soudem. V ruských listech ale navzdory všem zákazům inzeruje na 200 sexuálních podniků. Nezákonnou činnost se jim nikdo ani nesnaží dokázat.Inzerát typu "dosug" stojí v moskevském deníku kolem 1500 rublů (55 dolarů). Sexuální provozovny ovšem neváhají investovat, neboť zisk je velmi lákavý. Ruské televizní kanály a tisk působí na první dojem naprosto cudným dojmem. Žádné nemravné nabídky, žádné provokující snímky sexuchtivých žen. Inzeráty jako "Dosug. Legie. Mládenci" nebo"Ulice červených luceren. Draze" moskevskému publiku zřejmě vyhovují. Inteligentním moskevským zákazníkům prý stačí naznačit...