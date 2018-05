Allena se zastal adoptivní syn a z manipulace obvinil matku Farrowovou

Do kauzy režiséra Woodyho Allena se nyní zapojil jeho syn Moses. Podle něj vše vymyslela Mia Farrowová, která byla manipulativní, násilnická a léta psychicky i fyzicky týrala své děti.

Moses tvrdí, že Woody Allen nemohl sexuálně napadnout jeho sestru Dylan v roce 1992, protože s ní v den údajného zneužití nebyl sám. „Spolu s pěti dětmi byli v domě tři dospělí a každý měsíce slýchal, co je Woody za monstrum. Nikdo z nás by Dylan nedovolil jít s Woodym, i kdyby se o to pokusil,“ napsal na svém blogu Moses Farrow.

Nesedí podle něj ani Dylanina výpověď ohledně zneužití. Popsala, že během aktu si hrála s bratrovým elektrickým vláčkem. Moses však uvedl, že v podkroví nikdy žádná vláčkodráha nebyla a dokonce to bylo nevlídné místo, kde měly děti zakázáno si hrát.

Moses naopak zmiňuje několik případů, kdy ho matka ponižovala a týrala. Když si například ustřihl nové džíny, svlékla ho do naha a nechala stát v koutě před sourozenci.

Další děti, z nichž některé byly postižené, za menší přestupky potrestala tak, že je shodila ze schodů, zamkla v ložnici nebo ve skříni. Častým terčem útoků matky byla Soon-Yi.

Na bratrova slova reagovala Dylan Farrowová a nazvala ho potížistou. „Jak jsem už řekla minule při těchto tvrzeních, napadnutím matky, která mě a mé sourozence vždy podporovala, se snaží odvrátit pozornost od důvěryhodného obvinění dospělé ženy. Dá se to snadno vyvrátit, sám si protiřečí, chce mi uškodit a je to součástí snahy o zdiskreditování a odvrácení pozornosti od mého útoku. Můj bratr má sám potíže. Je mi líto, že to dělá,“ uvedla.

Moses Farrow se sourozenci a rodiči Miou Farrowovou a Woodym Allenem (1988)

Mia Farrowová adoptovala Mosese z Jižní Koreje v roce 1980. Woody Allen ho pak adoptoval spolu s Dylan v roce 1992. Pár měsíců poté Mia a Woody ukončili svůj dvanáctiletý vztah, protože režisér měl poměr s adoptivní dcerou Soon-Yi Previnovou (47), které bylo tehdy 19 let a kterou si posléze vzal.

Právě tenkrát se objevila obvinění, že režisér sexuálně napadl Dylan už v době, když jí bylo sedm let. Allena sice vyšetřovali, ale nikdy neodsoudili.

Mia Farrowová byla dvakrát vdaná. Prvním manželem byl zpěvák a herec Frank Sinatra v letech 1966-1968, manželství skončilo rozvodem. Druhého manžela, kterým byl klavírista, dirigent a skladatel André Previn, si vzala v roce 1970. I toto manželství skončilo v roce 1979 rozvodem. S ním měla tři vlastní děti a tři děti adoptovala. Poté žila s hercem a režisérem Woody Allenem, se kterým měla syna Ronana a další dvě děti adoptovala. Později adoptovala ještě dalších šest dětí.