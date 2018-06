Mormoni jdou s dobou. Svou církev propagují sexy kalendářem

Žhavý mormonský kalendář vzbudil kontroverzní ohlasy. Cílem je ale zlomit předsudky týkající se této církve. Mormoni chtějí ukázat, že nejsou nudní a hyperkonzervativní.

"Pro mormony je nejdůležitější hned po misionářské práci mateřství," řekl tvůrce kalendáře Chad Hardy. "Nejsou to ovšem žádné domácí služky, jak si lidé myslí," dodal. V kalendáři se přesvědčíte, že mormonská žena není nenápadná domácí puťka.

Všechny ženy vyfocené do kalendáře jsou vzdělané a atraktivní matky ve věku 26 až 53 let, které chodí do fitka, tančí a rády se baví. "Je tolik stereotypů, které nám lidé přisuzují. Musím se vždycky smát. Jsme jako každá jiná církev. Jsme lidé," říká na stránkách mormonské organizace osmatřicetiletá Miriam, která se kromě pózování pro kalendář ráda potápí nebo leze po horách.

"Není nic krásnějšího než lidské tělo a tohle je možnost, jak se Bohu přiblížit, užít si jeden z jeho největších darů, jakým lidské tělo je," řekla Lisa, jejíž fotka reprezentuje v kalendáři leden.

Organizace Mormons Exposed, která kalendář vytvořila, podnikla podobnou akci i s muži. Mormonští misionáři pózovali s odhalenou hrudí.

Podle tvůrců nejsou fotky v novém kalendáři nic lascivního. Jsou vkusné a všechny byly vytvořeny pro dobrou věc, protože peníze, které kalendář vydělá, půjdou všechny na charitativní účely, konkrétně na boj proti rakovině prsu.