Freeman se nás nevhodně dotýkal a vedl oplzlé řeči, tvrdí osm žen

Jedna z žen, která s Freemanem pracovala na kriminální komedii Loupež ve velkém stylu (2017), televizi řekla, že se práce rychle změnila na sedm měsíců obtěžování a trápení. Tvrdí, že Freeman se jí nevhodně dotýkal a měl takřka denně průpovídky na její postavu a oblečení. Řekla také, že se jí jednou opakovaně pokusil zvednout sukni s dotazem, zda má kalhotky.

Další žena, která působila v produkčním štábu kriminálky Podfukáři (2013), vypověděla, že nyní 80letý herec ji a její asistentku opakovaně sexuálně obtěžoval tím, jak se vyjadřoval o jejich fyzických přednostech.

„Věděly jsme, že když měl přijít, že nemáme nosit žádné svršky, které by ukazovaly naše prsa, že nemáme nosit nic, co by ukazovalo naše pozadí, tedy nenosit nic přiléhavého,“ řekla.

Freeman je jednou z největších hvězd Hollywoodu, na kterou dolehlo obvinění z nevhodného chování k ženám. Kauzu odstartoval případ kdysi vlivného producenta Harveyho Weinsteina, kterého obvinilo z obtěžování včetně znásilnění několik desítek žen.