Morčeti může scházet společnost, seno a vitaminy

Jedno z největších ohrožení pro morče představuje obyčejná lidská rýma nebo kašel. U morčete totiž tyto neduhy rychle přecházejí v zápal plic, který pro ně bývá smrtelný. Léčba je málokdy účinná, je proto třeba udělat všechno, aby se domácí miláček nenakazil - i za cenu, že je mu na pár dní odepřeno mazlení.»Začátek nemoci se bohužel velmi těžko pozná,« říká odborník na chov hlodavců z Pražské zoologické zahrady Vladimír Motyčka. »V momentě, kdy morče začne těžce dýchat, je už skoro vždycky pozdě. Budete-li však dobře znát jeho chování, můžete si v počátcích všimnout menší aktivity a nezájmu o hru.« V této chvíli se ještě dá leccos zachránit, samozřejmě za pomoci veterináře. Experimentální samoléčení je rozhodně to nejhorší, co pro svého svěřence můžete udělat.Domácí morče, stejně jako jeho divoký předek, je tvor společenský. Je nerado samo, chce si hrát a skotačit s kamarády. Proto se nedoporučuje chovat jen jedno zvíře, přestože se tak mnohem snáze ochočí. Když už se rozhodnete připravit morče o společnost, která je mu vlastní, neměli byste svou péči o ně omezovat na krmení. Denně potřebuje minimálně hodinu zábavy. Pusťte ho po bytě a dovádějte s ním nebo ho vezměte na zahrádku. Dejte ale pozor, aby na vycházce nenastydlo. Morče je sice zvíře poměrně otužilé a může být i celý rok v kotci venku, ale pokud je už jednou zvyklé na domácí teplíčko, pak rozmary počasí špatně snáší. S venčením »pokojových« morčat je proto dobré počkat, až se teploty vyšplhají alespoň na patnáct stupňů.Některá morčata jsou docela vybíravá v jídle. Pokud váš nezbedník ne a ne chroustat mrkev nebo jablíčka, nenuťte ho a zkuste to třeba s banánem, hruškou nebo s kouskem řepy. Dostatek ovoce a zeleniny je pro morče velmi důležitý. Za prvé kvůli vitaminu C, kterého potřebuje veliké množství, za druhé kvůli přísunu vody. Při dostatku šťavnaté potravy může morče dostat všechnu potřebnou vodu s krmením. Na druhou stranu není od věci naučit ho chodit k napáječce už proto, že jinak než s vodou do něj nelze vpravit léky nebo vitaminové přípravky, pokud je to zapotřebí. Kromě šťavnatého krmiva je morčeti potřeba pravidelně dávat seno. »Neví se přesně proč, ale bez něho není v dobré kondici. Pozná se to už na vzhledu srsti,« říká Vladimír Motyčka. V krmení by nemělo chybět také nějaké zrní nebo ovesné vločky. S velkou chutí morčata baští slunečnicová semínka, ale často po nich nadměrně tloustnou. Stejně tak se ráda přecpávají sušeným bílým pečivem. Na obrušování zubů, které je pro ně životně důležité, je lepší dávat jim tvrdý chleba a větvičky.