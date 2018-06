Morbidní vánoční dárky

"Pro mne je nejpodstatnější, abych dětem a vnoučatům nezanechala dluh a našetřila si na vlastní pohřeb," objasňuje smysl posledních let života důchodkyně z obce pod Tatrami.Některé její vrstevnice uvažují mnohem radikálněji. Ještě za svého života si dopřejí rakev správných rozměrů, pěkně si ji vyzkoušejí, koupí novou modlitební knížku, aby se jim nestalo, že jim děti podsunou do rakve starou a během pietního aktu se stanoupředmětem posměšků. Nezapomenou ani na pohřební oblečení, které nesmějí znesvětit, proto při jiných, možná příjemnějších událostech, leží složené ve skříni.Jistý manželský pár důchodců si pod letošní vánoční stromeček objednal vlastní náhrobek. Společný náhrobní kámen odpovídá přesně jejich vkusu - mramorový, s pozlacenými písmeny, chybí na něm jen vyryté datum úmrtí."Dnes tak kvalitní pomník stojí 15-20.000, a i to jen ze známosti," argumentovali šokovaným příbuzným. A aby překvapení nebylo málo, podotkli, že je zbavili ještě jedné povinnosti - šikovně si rezervovali poslední místa nahřbitově, aby se ocitli na jednom místě se svými příbuznými.