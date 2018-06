Moravskou Missis se stala zdravotní sestřička

Vítězná dvojice v Domě kultury Ostrava - Bartovice bodovala u poroty i diváků ve všech třech disciplínách - rozhovoru, volné disciplíně a módní přehlídce.

Na druhém místě skončila trenérka atletiky Monika Kotyzová se sedmiletým Danielem, třetí je maminka na mateřské dovolené Barbora Bortlová s šestiletou Terezkou.

Soutěž měla jako obvykle i charitativní cíl. Pětadvacet tisíc například vynesla dražba korunky čerstvé Missis, kterou získal podnikatel Rostislav Bílek. Peníze půjdou do dětského domova Bukovanského.

Letošní nejsympatičtější maminka z Moravy a Slezska spolu s dalšími čtyřmi dvojicemi postupuje do celostátního finále Missis, které se uskuteční v únoru 2008.

Soutěž, která se letos koná již popatnácté, je určena pro maminky do pětačtyřiceti let a jejich děti od čtyř let. Nehodnotí se jen krása, ale hlavně sympatie a souhra maminky s dítětem.