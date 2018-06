Moravskou Missis se stala učitelka

Titul první vicemissis Moravy získala Anna Hanková s pětiletým synem Zbyňkem z Ostravy. Na třetím místě skončila Jana Bagarová s pětiletou dcerou Terezou ze Skaličky.

Vítězná dvojice zaujala porotu i diváky nejen při volné disciplíně, při níž si zacvičila svůj oblíbený aerobik, ale zejména při módní přehlídce. Natali se totiž předvedla jako skutečná rockerka s kytarou od Ježíška, která svůj džínový model poskládala z částí oděvů celé rodiny.

Vítězku do soutěže o nejsympatičtější maminku přihlásil manžel a paní ředitelka ze školky v Markvartovicích. "Je to úžasné, chtěli jsme doporučit všem maminkám, ať se do toho dají. Je to něco jiného, než normální život," svěřila se po vyhlášení výsledků šťastná maminka.

Usměvavá hnědooká blondýnka prozradila, že má ještě desetiletého syna, který jim fandil doma a radil i při zhruba měsíc trvající přípravě. Malá Natálka měla podle svých slov největší radost z velkého barevného plyšáka. Jako odměnu od svých rodičů pak dostane výlet do zoologické zahrady.