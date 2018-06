Moravskoslezská miss slavila do rána

FOTOGRAFIE

"Vítězství jsme ale pak slavili až do tří hodin do rána a v sobotu bude rodinná oslava,“ dodala maminka.

Novopečená královna krásy se toužila stát manekýnkou od deseti let, kdy začala trénovat jako mažoretka. S fotografiemi začala ve dvanácti letech. „Loni už ji modelingová agentura poslala dvakrát do Paříže,“ vysvětlovala ochotně matka.

A volné vystoupení jako mažoretka, které slavilo úspěch u poroty v Ostravě, poveze i do Karlových Varů. „Jak se vám teď bude pochodovat z Rybí do Nového Jičína?" zaskočil ji vtipný moderátor Jan Čenský krátce po dekorování. „Nevím, asi dobře,“ zmohla se na krátkou odpověď šťastná misska.

Zuzana Hanzelková studuje v Kopřivnici na Novojičínsku obchodní akademii, mluví anglicky a německy. Je pověrčivá, a právě proto nechce pro finále měnit volnou disciplínu. "Jsem strašně šťastná. S vítězstvím jsem nepočítala," svěřila se vítězka, kterou v sále místo rodičů podporovaly dvě kamarádky.

Druhá skončila filozofka

Blondýnka Zuzana byla v severomoravském semifinále nejvyšší - měří totiž 181 centimetrů, šedesát kilo a míry má 85-65-96. Výšku využívá při volejbalu.

Druhá skončila se 169 centimetry, osmačtyřiceti kilogramy a mírami 81-61-91 jednadvacetiletá studentka filozofie a historie Masarykovy univerzity v Brně Lenka Pastorčáková z Orlové-Lutyně. S rusými vlasy a tajemným úsměvem.

Na rozdíl od svých soupeřek se během předvádění v šatech, plavkách i diskotance nesnažila o maximální úsměv. Rozzářila se až při přečtení svého jména za titulem První vicemiss severní Moravy.

Lenka se ale přímo do finále nedostane. O jedno z šesti míst na pódiu grandhotelu Pupp se bude muset poprat s dalšími dívkami z celé republiky, které uspěly v dalších pěti semifinále.

I třetí skončila zástupkyně Moravskoslezského kraje. Zuzana Kačurová z Havířova dostala pěkný dárek ke svým jednadvacetinám. Do neveřejné baráže půjde i Miss Publikum - Dominika Hužvárová z Havířova.

V Ostravě o možnost zúčastnit se finále Miss ČR poprvé nebojovalo dvanáct soutěžících. Vzhledem k tomu, že nemoc přepadla jak jednu z kandidátek, tak její náhradnici, zúčastnilo se semifinále jen jedenáct slečen.

Hanzelková bude usilovat o získání titulu miss České republiky 2005 ve finále 9. dubna v Karlových Varech se soutěžním číslem šest. Celkem se do letošní soutěže Miss ČR přihlásilo 2435 dívek. Přímo do finále jdou vítězky šesti semifinálových kol. Zbylých šest finalistek vybere odborná porota v neveřejné baráži, do které postoupí dívky z druhých a třetích míst v semifinále a dívky, které se nejvíce líbily publiku.