Morávková uhranula Francouze, jejich módě propůjčí tvář

"Francouzi schvalovali všechno. Mě i fotografku Lucii Robinson a jsem moc ráda, že to vyšlo. Tahle móda se mi líbí," řekla iDNES.cz Morávková, která novou kampaň nafotila tento týden Praze.

Všechno se muselo stihnout během jediného dne. "Fotili jsme od sedmi od rána do půlnoci, protože jsme museli počkat i na nějaké noční záběry," doplnila Morávková.

Fotografie přitom vznikaly na různých místech. "Vzhledem k zaměření značky jsme si jako scénář focení zvolili formu deníku. Strávili jsme s Danou chvíle v dabingovém studiu, během pracovní schůzky v kavárně, prošli jsme se Prahou, zastihli ji doma ve chvíli odpočinku a nakonec jsme ji doprovázeli i při večerní návštěvě restaurace," řekla fotografka Lucie Robinson, která je podepsána i pod řadou fotografií, jež vyšly v deníku MF DNES.



Dana Morávková a Lucie Robinson

Sama Morávková si novou práci nesmírně vychutnala, protože - jakožto manželka klavíristy Petra Maláska - Francii miluje a ma na ni samé hezké vzpomínky.

"Do Paříže jsme s mužem jeli prvně ještě v době, kdy jsme spolu chodili. Byli jsme tam tehdy 1. května, to je tak čtrnáct let zpátky. Mám Francii opravdu moc ráda," dodala herečka.

Dana Morávková, která již brzy bude novou posilou Ordinace v růžové zahradě, propůjčila v minulosti tvář brýlím Kio Yamato či obuvní značce zpěvačky Jennifer Lopezové. - čtěte Dana Morávková nosí boty Jennifer Lopezové