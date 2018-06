Morávková slavila v New Yorku

Rodinnou výpravu prý vedl Petr Malásek. „Je hlava rodiny,“ vysvětluje Dana Morávková. „V Americe už byl několikrát a zná ji lépe než já. Má i lepší orientační smysl, který nám ženám většinou chybí. Já jsem schopná se ztratit kdekoli. Systém značení ulic v New Yorku mi ale vyhovuje. Myslím, že bych případně ten náš úplně obyčejný hotel blízko Time Square s výhledem na Carnegie Hall našla,“ věří.

Nejvíc ji nadchly muzikály. S manželem jsou jejich obdivovateli. „Už když jsme byli v New Yorku poprvé, to ještě nebyl Péťa na světě, jsme chodili do divadel dvakrát denně. S malým jsme tentokrát zvládli tři muzikály - Krásku a zvíře, Lví král a Producenti, na který jsem ani nečekala, že se dostaneme. Pak jsme byli na vánočním představení v Carnegie Hall a v neděli na černošské mši v Harlemu, což bylo taky úžasné. Zkrátka, co jsme mohli, to jsme za ten týden viděli,“ vypráví herečka.

Syn Petr, který půjde v září do první třídy, prý s rodiči absolvoval všechno bez nejmenších problémů. Je zvyklý cestovat odmala. „Už v roce jsme s ním byli poprvé u moře. V New Yorku se mu moc líbilo. Byl hrdina, když s námi vydržel stát skoro šest hodin na Time Square, kde probíhají každoročně silvestrovské oslavy a já si moc přála být při nich. Samozřejmě jsme se při tom všeobecném veselí jen těžko bránili lítosti nad tím, co se stalo v Asii. Události jsme neustále sledovali na CNN. Ta místa máme nesmírně rádi, na thajském ostrově Phi Phi jsme trávili jednu z našich nejkrásnějších dovolených,“ vzpomíná Morávková.

Morávková nestačila doma ani vybalit, natož srovnat šestihodinový časový posun a už pospíchala na čtenou zkoušku. „Mám jako ostatních pár Čechů malinkou roli ve filmu Last Holiday v režii Wayna Wanga, který se začíná točit na Barrandově. Takže jsem hned pokračovala v angličtině,“ líčí Morávková. Čekal ji hned další velký zážitek - setkání s hlavní hrdinkou remake komedie z roku 1950, raperkou a nositelkou ceny Grammy z roku 1994 Queen Latifahovou. „Překvapilo mě, že na první čtené zkoušce vůbec byla. Nečekala jsem to,“ říká Morávková, již momentálně diváci pravidelně vídají v seriálu Rodinná pouta, ve kterém hraje ambiciózní podnikatelku Andreu.

Sama je úplně jiná. „Moje postava je taková zvláštní. Já bych podnikat nemohla, na to bych vůbec neměla,“ přiznává. Natáčení Rodinných pout probíhá bez velkých přestávek dál a dál a sami protagonisté už prý ani nevědí, jaký díl zrovna skončil a jaký začíná. Změnil Morávkové život? „Doufám, že jsem se nezměnila hlavně já. Snad ne. Na nějaké manýry už jsem stará, je mi třiatřicet. Beru to tak, že je člověk jednou nahoře a jednou dole. Teď práci mám a jsem za ní ráda. A samozřejmě se svoji roli snažím hrát co nejlíp.“

Od února začíná zkoušet s režisérem Zdeňkem Troškou ve Státní opeře Rusalku, k níž dělá choreografii. „Už se na to moc těším. Premiéru máme začátkem května.“