VIDEO: Morávková je na sebe pyšná, Malá přiznala klaustrofobii

"Byla jsem na sebe pyšná, nejenom, že jsem to zvládla sama, ale také, že to bylo pro Druhý dech," chválila si Morávková. S potápěním jí pomáhal zkušený školitel. "Byl to opravdu neskutečný zážitek," dodala.

Muzikálovou herečku Magdu Malou by ale nejspíš nepřesvědčila. "Ani ve snu. Já jsem šílenej člověk. Moc nesportuji, jsem takový pecivál. Mám šílenou klaustrofobii a bojím se všech uzavřených prostorů. Kdyby se teď akvapark zavřel, tak se prostě zblázním," omlouvala se.



Dáša Zázvůrková, Tereza Mátlová, Magda Malá, Dana Morávková, Roman Štolpa a Jan Čenský v akvaparku v pražských Průhonicích (9. května 2013)

Podobně je tam tom i Roman Štolpa, který hrál před lety manžela Morávkové v seriálu Rodinná pouta. Kdysi závodně plaval, nynější nezájem o potápění svádí na zdravotní důvody. Nedávno mu lékaři operovali kýlu. "Jako malé dítě jsem měl třikrát píchané uši. Já se prostě hlouběji než do tří metrů nedostanu," prohlásil herec.



To třeba takový Jan Čenský potápění podlehl a rozhodně nepatří mezi ty bojácné. "Já jsem něco podobného zkusil v lomu. Asi v 15 metrech tam byl dokonce i zvon, do kterého jsme zajeli," popsal nadšeně.