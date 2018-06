Morávková, Černá i Čížková jsou v dobovém kalendáři k nepoznání

Dana Morávková a Elen Černá se pod rukama maskérky Jiřiny Pahlerové proměnily v hollywoodské divy, Morávková konkrétně v Marilyn Monroe, čímž se postarala o představení stylu padesátých let. Na Hanu Čížkovou se prý nejlépe hodila léta třicátá.

"Skoro jsem se v nich narodila," vtipkuje herečka, která si v Kameňáku zahrála manželku Josefa Laufera. Z focení měla ovšem největší strach.

"Nerada se fotím, naposledy jsem se nechala přemluvit od Jakuba Ludvíka a to bylo tak někdy před osmi lety. Sotva jsem to přežila. Mám totiž pocit, že nejsem fotogenická a neumím se správně tvářit na umělecké fotky. Při tomhle focení se navíc sešly samé mladé holky, kterým to moc slušelo. Jirka Hurt mě ale k focení přesvědčil, i když se mi do toho dlouho nechtělo," líčí.

"Dělal se mnou nějaký čas předtím rozhovor a fotil mne a svůj záměr nafotit dobový kalendář mi prozradil. Hned mi také řekl, že jsem pro třicátá léta jako stvořená. Musím přiznat, že jsem nečekala, že to takhle dopadne a jsem ráda, že jsem do toho šla. Ukázalo se však opět, jak je důležité mít dobrého fotografa."

Mezi dalšími známými ženami, které se rozhodly před objektivem známého fotografa Jiřího Hurta osedlat stroj času, byla také Gábina Partyšová, Zuzana Norisová, Sabina Laurinová, Monika Žídková, Bára Nesvadbová, Tereza Kerndlová či Iva Frühlingová.

Posledně jmenované zpěvačky se vrátily do let šedesátých a sedmdesátých. Autorský výtisk kalendáře doplněný kresbami výtvarnice Michaely Žemličkové, bude věnován nadaci Naše dítě Zuzany Baudyšové.