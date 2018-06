Morávková bude o prázdninách cvičit

Herečka kdysi vystudovala choreografii. "Nechci na svou původní profesi zapomenout. Proto jsem také připravila choreografii nejnovější inscenace Dvořákovy Rusalky v pražské Státní opeře."

Teď se chystá na deset dní do Chrudimi, a sice na soustředění sportovních gymnastek. "Připravuji jim totiž cvičební sestavy a zároveň si s nimi také ráda zacvičím, abych něco udělala pro svou postavu," sdělila Dana.

Po soustředění gymnastek si Morávková konečně s rodinou, tedy se synem Péťou a manželem, klavíristou a hudebním skladatelem Petrem Maláskem, užije dovolenou.

"V srpnu máme všichni z Rodinných pout přestávku, a tak každý někam pojede. Teď mám Péťu u babičky a pak s ním a s mužem poletíme na řecký ostrov Kos, abychom si užili sluníčka a moře. A po prázdninách bude u nás velká událost - Péťa půjde do první třídy. Má už všechno připravené, tašku, penál a další věci mu přinesl Ježíšek. Nově jsme mu zařídili také pokoj pro školáka. Do školy se těší a my tu změnu očekáváme přímo s nadšením," řekla herečka s úsměvem.